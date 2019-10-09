Поиск

Мутко не увидел смысла в запрете точечной застройки

Мутко не увидел смысла в запрете точечной застройки
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал озвученную ранее законодательную инициативу о запрете точечной застройки.

Он заявил журналистам, что при существующих стандартах развития территории запрещать точечную застройку не имеет смысла. По мнению вице-премьера, только запретами сложно решить современные проблемы жилищного строительства.

ЭкономикаСобянин отменил в Москве инвестконтракты на 35 миллиардов долларовЧитать подробнее

"Все-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов РФ: есть полномочия муниципальные, субъектовые, все-таки есть генеральный план застройки территорий", - сказал Мутко.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в рамках "правительственного часа" о мерах кабмина по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", что проект постановления по решению вопросов точечной жилищной застройки будет подготовлен в Госдуме.

В ходе "правительственного часа" звучали предложения о полном запрете точечной застройки, Володин заявил о поручении профильным комитетам подготовить проект постановления по решению вопросов комплексной застройки.

Запрет точечной застройки в РФ обсуждается не впервые. В частности, в середине двухтысячных подобный запрет был принят в Москве. Как заявлял в 2011 году мэр столицы Сергей Собянин, благодаря запрету в городе была остановлена реализация более 200 инвестконтрактов, которые представляли собой точечную застройку.

Виталий Мутко Госдума правительство

Новости по теме

Новости

Путин освободил Глазьева от должности своего советника

Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США

Минюст обнародовал данные о перечисливших ФБК деньги фирме из США и испанском торговце

Пранкер, пустивший слух о сотнях погибших в "Зимней вишне", заочно арестован по новому делу

Пранкер, пустивший слух о сотнях погибших в "Зимней вишне", заочно арестован по новому делу

В правительстве пообещали отменить приостановку работы компаний на 90 дней по КоАП

Борьба с иноагентами

Минюст объяснил внесение ФБК в реестр иноагентов

Путин обсудил с Эрдоганом Сирию на фоне планов Анкары начать военную операцию

Матвиенко отчитала сенаторов за молчание и прогулы заседаний Совфеда

Матвиенко отчитала сенаторов за молчание и прогулы заседаний Совфеда

Минздрав выдал разрешения на "Фризиум" 500 детям

"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT

"Ведомости" назвали учебными курсами разведки "спецподразделение ГРУ" из статьи NYT
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');