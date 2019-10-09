Мутко не увидел смысла в запрете точечной застройки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал озвученную ранее законодательную инициативу о запрете точечной застройки.

Он заявил журналистам, что при существующих стандартах развития территории запрещать точечную застройку не имеет смысла. По мнению вице-премьера, только запретами сложно решить современные проблемы жилищного строительства.

"Все-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов РФ: есть полномочия муниципальные, субъектовые, все-таки есть генеральный план застройки территорий", - сказал Мутко.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в рамках "правительственного часа" о мерах кабмина по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", что проект постановления по решению вопросов точечной жилищной застройки будет подготовлен в Госдуме.

В ходе "правительственного часа" звучали предложения о полном запрете точечной застройки, Володин заявил о поручении профильным комитетам подготовить проект постановления по решению вопросов комплексной застройки.

Запрет точечной застройки в РФ обсуждается не впервые. В частности, в середине двухтысячных подобный запрет был принят в Москве. Как заявлял в 2011 году мэр столицы Сергей Собянин, благодаря запрету в городе была остановлена реализация более 200 инвестконтрактов, которые представляли собой точечную застройку.