Пропавшие в Волгоградской области приемные дети найдены живыми

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции нашли двоих братьев 10 и 12 лет, которые пропали накануне, 9 октября, в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Около 11:30 по местному времени (10:30 по московскому - ИФ) полицейские обнаружили пропавших детей в окрестностях села Воднобуерачное", - сказал Корнаухов.

По его словам, братья заблудились и переночевали в стогу сена. "Мальчики были тепло одеты и, по их словам, ночью не замерзли", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в правоохранительные органы Камышинского района обратилась жительница Воднобуерачного с заявлением об исчезновении ее приемных детей. Женщина рассказала, что накануне мальчики 2006 и 2009 годов рождения ушли гулять и не вернулись.

Как отмечает местное информационное агентство "Высота", мальчиков последний раз перед исчезновением видели днем 9 октября, когда они шли в сторону леса с ведром и лопатой. Агентство также отмечает, что семья, в которой воспитываются дети, характеризуется положительно.

Всю ночь родственники, друзья и односельчане семьи пытались самостоятельно отыскать детей, но результатов это не принесло.

Утром 10 октября были организованы крупномасштабные поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) и полицейские.