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На Ставрополье пропал десятилетний мальчик

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кировском округе Ставропольского края пропал десятилетний Хажсет Икаев, ребенок утром в понедельник вышел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает пресс-служба краевого главка МВД в понедельник.

Как отмечается, поисками мальчика занимаются полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

На мальчике была синяя футболка, спортивные брюки и черные резиновые шлепанцы. Рост ребенка - примерно 140-150 сантиметров, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Хажсета Исаева, просят сообщить об этом в полицию.

Ставропольский край

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