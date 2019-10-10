Николай Подгузов останется во главе "Почты России" еще на пять лет

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новый совет директоров "Почты России" решил переутвердить Николая Подгузова гендиректором предприятия еще на пять лет. Это решение было принято на первом заседании совета в новом составе 9 октября, сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к членам совета.

Продлить контракт в Подгузовым директорам рекомендовало Росимущество, подтвердил источник, информированный о содержании директивы ведомства.

9 октября правительство утвердило новый состав совета директоров. В него вошли 13 человек - министр связи Константин Носков и его заместитель Олег Войтенко, бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, глава ВТБ Андрей Костин, экс-глава президентской администрации Александр Волошин, замминистра финансов Андрей Иванов, глава профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сенатор Николай Журавлев и Николай Подгузов. Совет возглавил вице-премьер Максим Акимов.

Подгузов возглавил "Почту России" в июле 2017 года после увольнения Дмитрия Страшнова.