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"Почта России" решила стать экосистемой платформенных бизнесов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к членам совета.

Стратегия предполагает выход предприятия на новые рынке, в том числе рынок облачных услуг и центров обработки данных, венчурные инвестиции, запуск онлайн-сервиса, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и заказа розничных товаров.

В зависимости от сценариев развития инвестпрограмма "Почты России" до 2027 года составит от 221 млрд рублей до 353 млрд рублей, говорится в проекте стратегии. отмечается в проекте. На цифровую трансформацию предприятие планирует потратить 47 млрд рублей, на развитие логистики — 32 млрд рублей, на модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах, расширение сети и "улучшение условий работы персонала" — 33 млрд рублей. Еще 31 млрд рублей составят инвестиции в развитие новых продуктов, в том числе запуск доставочной платформы.

Проект по созданию агрегатора по оказанию социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов потребует 85 млрд рублей из госбюджета. В проекте стратегии развития "Почты России" до 2023 года похожая задумка оценивалась в 50 млрд рублей, напомнила газета.

Среди рисков для новой стратегии "Почта России" указала возможное изменение макроэкономической ситуации в России, сокращение рынка услуг почтовой связи, пенсионную реформу и госполитику по сокращению обращения наличных денег.

1 октября 2019 года "Почта России" была преобразована в акционерное общество. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор с 42 тысячами отделений и 335 тысячами сотрудников.

Почта России

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