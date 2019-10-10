Экс-полицейскому в Петербурге дали три года за взятку от националиста Дацика

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга огласил обвинительный приговор в отношении экс-полицейского, который получил взятку от скандально известного националиста Вячеслава Дацика, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Сергея Павлова приговорили к 3 годам заключения в колонии общего режима со штрафом в 150 тыс. рублей и запретом работать в правоохранительных органах в течение 3 лет.

Как установил суд, 3 мая 2019 года Павлов, который в то время работал старшим инспектором ДПС по Выборгскому району Петербурга, вымогал взятку у Дацика и его подруги Виктории Малмыгиной за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения, а также за отказ остановить автомобиль по требованию полицейского. За то, чтобы инспектор согласился "закрыть глаза" на эти правонарушения, Дацик заплатил ему 30 тысяч рублей.

Отмечается, что экс-полицейский вину признал, в получении взятки раскаялся. При поступлении дела в суд ему также инкриминировалось превышение должностных полномочий, однако позже прокурор отказался от обвинения по данной статье. В объединенной пресс-службе городских судов "Интерфаксу" уточнили, что не располагают информацией о возможном уголовном преследовании Дацика и Малмыгиной по факту дачи взятки.

История "Рыжего Тарзана"

Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" - ранее судимый националист, в прошлом участник боев без правил в супертяжелом весе. В 2007 году был арестован по делу о серии разбоев: суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение. Летом 2010 года он был переведен в обычную психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда бежал в Норвегию.

Попав в эту страну, Дацик заявлял о намерении просить политическое убежище, но получил отказ. Позднее его экстрадировали на родину и в 2010 году осудили на 5 лет колонии. Отбыв срок, Дацик в 2016 году вышел на свободу, после чего вернулся домой, в город Сланцы Ленинградской области. Освободившись, он заявлял о намерении заниматься правозащитной деятельностью.

В 2018 году Дацик снова был осужден. Ему инкриминировали хулиганство, побои и проникновение в жилище с угрозой насилия. 19 марта Василеостровский районный суд приговорил его к 3,5 годам заключения в колонии строгого режима. По версии следствия, в мае 2016 года Дацик пришел в квартиру дома по 11-й линии Васильевского острова, где избил девять человек металлической палкой. Кроме того, он похитил из сейфа в квартире деньги и забрал телефон у одной из потерпевших.

Согласно материалам дела, он выбил дверь в одну из комнат, проник в нее и избил трех женщин. Аналогичные действия националист в тот же день совершил в Петроградском районе. Как сообщали СМИ, Дацик совершил погромы в притонах для занятий проституцией, выгнав девушек на улицу голыми и проводив их до отдела полиции.

Дацик вышел на свободу 29 февраля 2019 года после того, как суд в Санкт-Петербурге смягчил ему приговор и освободил из-под стражи в связи с отбытием наказания. В марте появилась информация о том, что Дацик якобы избил своего 14-летнего сына во время тренировки в московском фитнес-клубе.