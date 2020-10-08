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Суд разрешил освободить националиста Дацика по УДО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Тосненский городской суд удовлетворил ходатайство националиста Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении, сообщили представитель суда. Дацик отбывает срок за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией.

Решение об УДО в силу пока не вступило. Если оно не будет обжаловано в десятидневный срок, Дацик будет освобожден.

8 июня Сланцевский суд приговорил Дацика и его знакомого Дмитрия Вечкина к году колонии по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Уже тогда мать Дацика Светлана сказала, что его адвокат попросит об УДО.

Пограничники задержали Дацика и Вечкина в декабре 2019 года. Они хотели перебраться на лодке в Эстонию по реке Нарва. Им вменили незаконное пересечение границы по предварительному сговору.

Участник боев без правил в супертяжелом весе Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" неоднократно был судим. В 2007 году суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение по делу о серии разбоев. Летом 2010 года Дацик был переведен в психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал в Норвегию. После экстрадиции "Рыжего Тарзана" приговорили к еще пяти годам заключения. Освободившись в 2016 году, Дацик вернулся в родные Сланцы.

19 марта 2018 года Василеостровский районный суд приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за погромы в притонах. В феврале 2019 года приговор ему смягчили, и он был отпущен на свободу.

Вячеслав Дацик Тосненский суд Сланцевский суд Ленинградская область Нарва Эстония

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