Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - За год количество поступающих в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности ЦБ РФ сообщений о номерах телефонов, которые используют мошенники для совершения преступлений, существенно увеличилось, говорится в обзоре организации.

В результате подразделение ЦБ с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года направило запросы на блокировку в отношении 4936 номеров мобильных операторов и номеров в коде 8-800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, получении рассылок, атаках, заражениях вредоносным программным обеспечением и так далее. Это почти в 39 раз больше, чем годом ранее, когда было заблокировано 127 телефонных номеров.

ФинЦЕРТ также отмечает, что злоумышленники в 2019 году нашли новый способ обмана населения: они стали использовать технологию подмены телефонного номера, схожего с номерами колл-центров кредитных организаций, что позволило им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций похищать деньги у жертв.

9 октября управление МВД по Воронежской области сообщало о рекордном числе случаев телефонного мошенничества в регионе за сутки. По данным полиции, местные жители стали жертвами схемы, при которой мошенники по телефону представляются сотрудниками службы банковской безопасности и предлагают защитить банковский счет, сообщив данные карты. В итоге ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,2 млн рублей, рассказали в МВД.