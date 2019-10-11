"Коммерсантъ" сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Подполковника контрразведки Михаила Самохина уволили из ФСБ за нарушение запрета включать мобильный телефон в засекреченном помещении, сообщил "Коммерсантъ". Полученный выговор он оспорил в суде и проиграл.

Директор ФСБ Александр Бортников в феврале 2016 года издал приказ о запрете использования гаджетов беспроводной связи на объектах ФСБ. Запрет касается отдельных подразделений, в том числе и службы контрразведки. Их сотрудники при входе в некоторые служебные помещения обязаны сдавать в спецячейки гаджеты с выходом в интернет и могут оставлять при себе только кнопочные телефоны без связи с интернетом и с сертификатом безопасности ФСБ.

Самохин служил в в/ч 97740 с 2010 года. Его заметили в "выделенном категорированном помещении" с двумя включенными телефонами, узнала газета. За это он получил строгий выговор, а затем с ним не продлили служебный контракт.

Выговор он обжаловал в Московском гарнизонном военном суде (МГВС), подав иск к Бортникову и к командиру своей воинской части и его заместителю. В иске он пожаловался на предвзятость командования и указал, что "в здании воинской части многие военнослужащие пользуются телефонными аппаратами сотовой связи и к ним никто никакие претензии не предъявлял". Полученное дисциплинарное взыскание он назвал избирательным и несоразмерным тяжести проступка. Без этого выговора он мог бы быть повышен в звании или должности или получить награду, добавил истец.

МГВС установил, что с запретом на использование смартфонов подполковник был ознакомлен в мае 2018 года. Суд решил, что вина Самохина была доказана и выговор был обоснован.

Апелляционная инстанция подтвердила это решение и указала, что "доводы автора жалобы основаны на субъективном понимании положений действующего законодательства".