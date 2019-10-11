Поиск

"Коммерсантъ" сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

"Коммерсантъ" сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Подполковника контрразведки Михаила Самохина уволили из ФСБ за нарушение запрета включать мобильный телефон в засекреченном помещении, сообщил "Коммерсантъ". Полученный выговор он оспорил в суде и проиграл.

Директор ФСБ Александр Бортников в феврале 2016 года издал приказ о запрете использования гаджетов беспроводной связи на объектах ФСБ. Запрет касается отдельных подразделений, в том числе и службы контрразведки. Их сотрудники при входе в некоторые служебные помещения обязаны сдавать в спецячейки гаджеты с выходом в интернет и могут оставлять при себе только кнопочные телефоны без связи с интернетом и с сертификатом безопасности ФСБ.

Самохин служил в в/ч 97740 с 2010 года. Его заметили в "выделенном категорированном помещении" с двумя включенными телефонами, узнала газета. За это он получил строгий выговор, а затем с ним не продлили служебный контракт.

Выговор он обжаловал в Московском гарнизонном военном суде (МГВС), подав иск к Бортникову и к командиру своей воинской части и его заместителю. В иске он пожаловался на предвзятость командования и указал, что "в здании воинской части многие военнослужащие пользуются телефонными аппаратами сотовой связи и к ним никто никакие претензии не предъявлял". Полученное дисциплинарное взыскание он назвал избирательным и несоразмерным тяжести проступка. Без этого выговора он мог бы быть повышен в звании или должности или получить награду, добавил истец.

МГВС установил, что с запретом на использование смартфонов подполковник был ознакомлен в мае 2018 года. Суд решил, что вина Самохина была доказана и выговор был обоснован.

Апелляционная инстанция подтвердила это решение и указала, что "доводы автора жалобы основаны на субъективном понимании положений действующего законодательства".

ФСБ Михаил Самохин Александр Бортников Московский гарнизонный военный суд

Новости по теме

Новости

Задержанный житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита попросила Генпрокуратуру передать "дело Голунова" в ФСБ

Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения

Глава СКР направил столичных криминалистов расследовать убийство девочки в Саратове

Глава СКР направил столичных криминалистов расследовать убийство девочки в Саратове

"Ъ" узнал о проверке будущих водителей на хронический алкоголизм

Тело пропавшей девятилетней девочки обнаружено в Саратове

МВД разрабатывает сервис для проверок водителей такси и каршеринга

Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Что произошло за день: четверг, 10 октября

В Самаре вынесли обвинительный приговор трем полковникам ФСБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');