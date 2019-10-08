Комитет Госдумы поддержал идею о запрете выезда из страны на 5 лет экс-сотрудникам ФСБ

Авторы инициативы говорят, что она обезопасит бывших сотрудников от зарубежных госорганов и провокаций преступников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Законопроект об установлении возможности временно ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ одобрен для первого чтения профильным комитетом Госдумы.

"Считаю, что законопроект правильный. Его надо принимать и не рассчитывать только на ведомственные нормы", - сказал на заседании комитета во вторник по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками его председатель Леонид Калашников.

Согласно решению комитета, проект закона будет рассматриваться на пленарном заседании 17 октября.

Один из авторов инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее пояснил цель законопроекта.

"В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен", - сказал Пискарев журналистам.

Он отметил, что "особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений".

В соответствии с предложенной поправкой в законодательство, такое ограничение может быть введено на срок до 5 лет.

Он отметил, что есть случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

В настоящее время право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы.

При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Авторами законопроекта также выступили первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн, а также первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.