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Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Президент также поручил правительству РФ до 15 декабря разработать федеральный проект "Искусственный интеллект", который будет включен в нацпрограмму "Цифровая экономика".

Стратегия развития искусственного интеллекта 30 мая обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина. Тогда вице-премьер Максим Акимов предложил выделить разработанную Сбербанком "дорожную карту" по развитию искусственного интеллекта в отдельный федеральный проект.

В июле Сбербанк подписал с правительством РФ соглашение о намерениях по направлению "искусственный интеллект". Сбербанк использует технологии искусственного интеллекта в разных сегментах своего бизнеса, в частности, в принятии решений по одобрению кредитов.

Предварительно общее финансирование проекта оценивалось в 90 млрд руб. на шесть лет. Позднее Акимов говорил, что оно может быть существенно пересмотрено.

Владимир Путин

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