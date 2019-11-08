Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru и "Газпром нефть" решили вместе развивать искусственный интеллект

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru Group, "Газпром нефть" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают альянс для развития искусственного интеллекта в России, объявил на конференции "AI Journey 2019" глава Сбербанка Герман Греф.

"Пять компаний взяли на себя лидерство организовать развитие этой темы в стране как одной из самых главных для будущего нашей страны, для будущего промышленности, всех отраслей сервисной экономики, государственной службы. И фактически нет сегодня ни одной части человеческой деятельности, в которой бы искусственный интеллект не привносил принципиально новые возможности", - сказал он.

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта была разработана в России меньше чем за год, напомнил Греф. Он выразил надежду, что за два дня конференции будет окончательно "конституировано" создание альянса в этой сфере.

Соглашение об альянсе будет подписано 9 ноября, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Альянс позволит создать в стране необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе ИИ, рассказал через пресс-службу МТС президент компании Алексей Корня.

Компании партнеры вместе выработают единые принципы использования данных, проанализируют перспективы внедрения инновационных решений и будут сотрудничать в сфере образовательных проектов для подготовки кадрового резерва, рассказал он.

В пресс-службе Mail.ru Group подтвердили участие в альянсе. В "Яндексе" от комментариев отказались.

Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года в октябре 2019 года. Он поручил правительству до 15 декабря разработать федеральный проект "Искусственный интеллект", который будет включен в нацпрограмму "Цифровая экономика".

В июле Сбербанк подписал с правительством соглашение о намерениях по направлению "искусственный интеллект". Сбербанк использует технологии искусственного интеллекта в разных сегментах своего бизнеса, в частности, в принятии решений по одобрению кредитов.