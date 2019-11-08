Поиск

Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru и "Газпром нефть" решили вместе развивать искусственный интеллект

Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru и "Газпром нефть" решили вместе развивать искусственный интеллект
Фото: Picture Alliance/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru Group, "Газпром нефть" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают альянс для развития искусственного интеллекта в России, объявил на конференции "AI Journey 2019" глава Сбербанка Герман Греф.

"Пять компаний взяли на себя лидерство организовать развитие этой темы в стране как одной из самых главных для будущего нашей страны, для будущего промышленности, всех отраслей сервисной экономики, государственной службы. И фактически нет сегодня ни одной части человеческой деятельности, в которой бы искусственный интеллект не привносил принципиально новые возможности", - сказал он.

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта была разработана в России меньше чем за год, напомнил Греф. Он выразил надежду, что за два дня конференции будет окончательно "конституировано" создание альянса в этой сфере.

Соглашение об альянсе будет подписано 9 ноября, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Альянс позволит создать в стране необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе ИИ, рассказал через пресс-службу МТС президент компании Алексей Корня.

Компании партнеры вместе выработают единые принципы использования данных, проанализируют перспективы внедрения инновационных решений и будут сотрудничать в сфере образовательных проектов для подготовки кадрового резерва, рассказал он.

В пресс-службе Mail.ru Group подтвердили участие в альянсе. В "Яндексе" от комментариев отказались.

Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года в октябре 2019 года. Он поручил правительству до 15 декабря разработать федеральный проект "Искусственный интеллект", который будет включен в нацпрограмму "Цифровая экономика".

В июле Сбербанк подписал с правительством соглашение о намерениях по направлению "искусственный интеллект". Сбербанк использует технологии искусственного интеллекта в разных сегментах своего бизнеса, в частности, в принятии решений по одобрению кредитов.

Сбербанк Яндекс Газпром нефть РФПИ Герман Греф Mail.ru Group

Новости по теме

Новости

Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Alibaba разместит акции в Гонконге с расчетом привлечь до $15 млрд

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

Умер один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ

Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками

Аркадий Ротенберг продал" Стройгазмонтаж"

Рынок акций РФ впервые превысил 3000п по индексу МосБиржи

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому "самый высокий штраф в своей истории"

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому "самый высокий штраф в своей истории"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');