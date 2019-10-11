Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник "Интерфаксу".

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. В последние годы он тяжело болел.

В свою очередь телеканал "Россия 24" также сообщил о смерти Леонова.

Леонов - дважды Герой Советского Союза.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.