Поиск

Умер космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник "Интерфаксу".

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедшим в открытый космос. В последние годы он тяжело болел.

В свою очередь телеканал "Россия 24" также сообщил о смерти Леонова.

Леонов - дважды Герой Советского Союза.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

Алексей Леонов

Новости

Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акаций

Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акаций

"Победа" потребует с аэропорта в Екатеринбурге компенсацию из-за ЧП с Ан-12

Врачи не будут передавать в МВД результаты теста на наркотики кандидатов в водители

Скворцова не давала указаний не брать на работу увольняющихся из Центра Блохина

Скворцова не давала указаний не брать на работу увольняющихся из Центра Блохина

Задержанный житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита попросила Генпрокуратуру передать "дело Голунова" в ФСБ

"Коммерсантъ" сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

"Коммерсантъ" сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения

Глава СКР направил столичных криминалистов расследовать убийство девочки в Саратове

Глава СКР направил столичных криминалистов расследовать убийство девочки в Саратове

"Ъ" узнал о проверке будущих водителей на хронический алкоголизм

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');