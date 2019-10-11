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Прощание с космонавтом Леоновым пройдет во вторник в Мытищах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Советский космонавт Алексей Леонов скончался накануне в Москве, прощание с ним состоится во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

"Алексей Архипович скончался 10 октября, прощание с ним пройдет во вторник в 11:00 на Мемориальном кладбище в Мытищах", - сказали в ЦПК.

Леонов - дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он первым в истории вышел в открытый космос. В июле 1975 года Леонов принял участие в первом в истории совместном космическом полете советского "Союза-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

Федеральное военное мемориальное кладбище было основано в 2001 году и находится в ведении министерства обороны. Среди похороненных на этом кладбище - космонавты Виктор Гобатко и Алексей Губарев, оружейный конструктор Михаил Калашников, 48 человек с борта Ту-154, летевшего в Сирию и разбившегося под Сочи, бывший министр обороны РФ Игорь Родионов, экс-директор ФСБ Николай Ковалев и другие.

Алексей Леонов

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