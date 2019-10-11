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Гражданка Израиля и США получила в России 7,5 лет колонии за 10 грамм гашиша

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области в пятницу признал гражданку Израиля и США Нааму Иссасхар виновной в хранении и контрабанде наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Иссасхар назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала представитель суда.

Она уточнила, что иностранка признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ).

Иссасхар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне столичного аэропорта "Шереметьево", когда летела из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке было обнаружено около 10 грамм наркотика, которое впоследствии эксперты признали гашишем.

В ходе следствия и суда Иссасхар признала вину в хранении наркотика, но отвергла обвинение в контрабанде.

Наама Иссасхар Израиль США Московская область

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