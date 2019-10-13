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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Реувен Ривлин отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой даровать помилование израильтянке Нааме Иссахар, которую в России в минувшую пятницу приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

"Наама совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь", - говорится в письме, копия которого размещена на странице Ривлина в твиттере.

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему (Владимира Путина - ИФ) милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечается в письме.

При этом президент напомнил о благодарности Израиля России за то, что ее военные с риском для собственной жизни вернули на родину останки сержанта израильской армии Захари Баумеля.

11 октября издание Jerusalem Post сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе контактов с Путиным несколько недель назад в Сочи поднимал вопрос о судьбе Иссахар. По данным газеты, которая цитировала заявление канцелярии Нетаньяху, премьер снова поднимал вопрос о ней в ходе разговора по телефону на этой неделе.

Как рассказало издание, Израиль отказался от предложения России обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадиции которого запросили США. Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США. Согласно заявлению канцелярии, Высший суд Израиля уже одобрил экстрадицию в Штаты, поэтому произвести обмен гражданами невозможно.

В МИД Израиля раскритиковали приговор, вынесенный Иссахар Химкинским городским судом. Его назвали "непропорционально тяжелым наказанием израильской гражданке без уголовного прошлого".

США полагают, что Бурков виновен в совершении кибератак. Он свою вину отрицает.

Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Иссахар должна отбывать наказание в колонии общего режима.

Россия Израиль Реувен Ривлин Владимир Путин Наама Иссахар

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