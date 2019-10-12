Отдыхавший в "Артеке" мальчик умер в крымской больнице

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре "Артек" (Гурзуф, Крым), сообщила в субботу журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму Ольга Постнова.

Она рассказала, что ребенок попал в ялтинскую городскую больницу №1 днем 11 октября с предварительным диагнозом "пневмония". Спустя несколько часов ребенок скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" (ч.2 ст. 109 УК РФ). Следователи изъяли в "Артеке" и ялтинской больнице документы, допросили представителей руководства и сотрудников лагеря, назначили экспертизы.

В ходе следствия СК намерен изучить условия содержания несовершеннолетнего в лагере, даст правовую оценку организации и оказанию медицинской помощи.