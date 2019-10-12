Что произошло за день: суббота, 12 октября

Путин дал интервью перед визитом в Саудовскую Аравию и ОАЭ, в саратовском Энгельсе арестован подозреваемый в убийстве ребенка

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее. Президент РФ в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya сообщил, что Россия также готова вывести свои силы из Сирии, если таким образом распорядится руководство этой страны.

- Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован. Следствие подчеркивает, что расследование продолжается.

- Отдыхавший в "Артеке" мальчик умер в крымской больнице. Сообщается, что при госпитализации 12-летнему подростку был поставлен предварительный диагноз "пневмония". Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что ребенок при поступлении в больницу был в некритическом состоянии, ситуация ухудшилась уже после того, как ему ввели антибиотик.

- На Ан-72, разбившемся в Демократической республике Конго, находились двое россиян. По данным посольства России в ДРК, речь идет о двоих мужчинах 1958 и 1955 годов рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются.

- Умер американский актер Роберт Форстер. Его не стало накануне, в день премьеры картины "El Camino: Во все тяжкие" - последнего фильма, в котором снялся Форстер.

- Кениец Элиуд Кипчоге стал первым, кто пробежал марафонскую дистанцию менее чем за два часа. Бегун преодолел путь длиной 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40 секунд. Правда, рекорд не был официально зарегистрирован из-за того, что марафон не был открытым и в нем участвовало несколько десятков пейсмейкеров - бегунов, задающих темп на отдельных участках дистанции.