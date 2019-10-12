Поиск

Что произошло за день: суббота, 12 октября

Путин дал интервью перед визитом в Саудовскую Аравию и ОАЭ, в саратовском Энгельсе арестован подозреваемый в убийстве ребенка

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее. Президент РФ в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya сообщил, что Россия также готова вывести свои силы из Сирии, если таким образом распорядится руководство этой страны.

- Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован. Следствие подчеркивает, что расследование продолжается.

- Отдыхавший в "Артеке" мальчик умер в крымской больнице. Сообщается, что при госпитализации 12-летнему подростку был поставлен предварительный диагноз "пневмония". Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что ребенок при поступлении в больницу был в некритическом состоянии, ситуация ухудшилась уже после того, как ему ввели антибиотик.

- На Ан-72, разбившемся в Демократической республике Конго, находились двое россиян. По данным посольства России в ДРК, речь идет о двоих мужчинах 1958 и 1955 годов рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются.

- Умер американский актер Роберт Форстер. Его не стало накануне, в день премьеры картины "El Camino: Во все тяжкие" - последнего фильма, в котором снялся Форстер.

- Кениец Элиуд Кипчоге стал первым, кто пробежал марафонскую дистанцию менее чем за два часа. Бегун преодолел путь длиной 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40 секунд. Правда, рекорд не был официально зарегистрирован из-за того, что марафон не был открытым и в нем участвовало несколько десятков пейсмейкеров - бегунов, задающих темп на отдельных участках дистанции.

Новости по теме

Новости

Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Источник сообщил, что погибший мальчик из "Артека" был в некритическом состоянии

Помпео посчитал Салливана достойной кандидатурой на пост посла США в России

РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона

ФСИН будет добиваться наказания для начальника петрозаводской колонии за побои

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Дело обвиняемых в мошенничестве сотрудников НПО имени Лавочкина передали в суд

Отдыхавший в "Артеке" мальчик умер в крымской больнице

Путин заявил, что в Москве чувствуют угрозу от приближения НАТО к границам

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');