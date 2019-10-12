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ФСИН будет добиваться наказания для начальника петрозаводской колонии за побои

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет добиваться привлечения к уголовной ответственности начальника исполнительной колонии в Петрозаводске после обнародованных видеокадров избиения им осужденного, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Валерий Максименко.

По его словам, Иван Савельев уже отстранен от исполнения своих обязанностей.

"Мы сейчас направили в колонию комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов", - сказал Максименко. По его словам, собранные материалы уже передаются в органы Следственного комитета.

"Самое неприятное в этом инциденте то обстоятельство, что это руководитель колонии. К нему приходили на работу молодые кадры, которые хотели служить", - сказал Максименко. Он отметил, что Савельев, лично издеваясь над заключенным, "ломал этим ребятам, воспитанным новой Россией, мировоззрение и судьбу".

"От таких людей надо избавляться, они сами должны быть в тюрьме. Он (Савельев - ИФ) совершил преступление не только против тех, кого бил, а против наших молодых сотрудников", - добавил Максименко.

Ранее в некоторых телеграмм-каналах и СМИ было распространено видео, на котором двое сотрудников исправительной колонии №9 в Петрозаводске заводят заключенного в одно из помещений и начинают его избивать. Вскоре к ним заходит третий сотрудник колонии и на ухо шепчет что-то одному из присутствующих, после чего побои прекращаются и все покидают помещение.

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ФСИН России Петрозаводск Иван Савельев

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