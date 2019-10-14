После избиения заключенного в петрозаводской колонии возбудили уголовное дело

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий после публикации в СМИ видео с избиением заключенного в исправительной колонии №9 в Петрозаводске.

Как сообщает пресс-служба СКР по Карелии в понедельник, дело расследуется по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

В сообщении отмечается, что в СМИ была размещена видеозапись о том, как сотрудники исправительной колонии №9 УФСИН России по Республике Карелия в феврале 2014 года в одном из служебных помещений исправительного учреждения, "явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении".

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшедшего.

Как сообщалось, 12 октября замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщал "Интерфаксу", что ведомство будет добиваться привлечения к уголовной ответственности начальника исправительной колонии в Петрозаводске после обнародованных видеокадров избиения им осужденного. По информации Максименко, начальник колонии Иван Савельев уже отстранен от исполнения своих обязанностей.

Ранее в нескольких телеграм-каналах было распространено видео, на котором в один из кабинетов исправительной колонии №9 в Петрозаводске сотрудники в форме заводят заключенного и наносят ему удары по голове и телу. По данным авторов телеграм-каналов, одним из сотрудников является начальник учреждения Савельев.

25 сентября УФСИН Карелии начало проверку информации о пытках и вымогательстве денег у заключенных в исправительной колонии №9 в Петрозаводске. Позже проверку организовал и СКР Карелии.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заключенных о нескольких случаях избиений, пыток и вымогательств в петрозаводской исправительной колонии №9 с 2013 по 2019 годы, в том числе приведших к летальному исходу.