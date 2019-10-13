Шнуров заявил о способности стать политиком, "вбрасывающим" острые темы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключил возможности стать политиком, отметив, что может вбросить острую тему для обсуждения.

"Я не знаю, как пойдет... Как спикер телевизионного шоу, как вот тот политик, который может вбросить какую-нибудь, так сказать, тему острую, я - гожусь. Как политик, который занимается непосредственно политикой, по-настоящему, по-большому, по-серьезному - я, наверное, не очень подхожу", - сказал Шнуров в интервью программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможности стать политиком.

Музыкант также рассказал, почему пошел в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре в феврале 2019 года. "Я пошел, потому что, во-первых, мне показалось, что те люди, которые у нас занимаются такой сложной, на самом деле, темой, как русская культура, они не очень понимают, что это такое", - сказал Шнуров.

По его словам, он в отличие от большинства совета, является частью действующей культуры. "Я не то чтобы понимаю, да, я являюсь одним звеном большой цепочки. Я вот один из. И когда у тебя в совете культуры в основном сидят уже отснявшие своё режиссеры, когда - отыгравшие своё актеры, которые, понятное дело, преследуют какие-то свои, может быть - корыстные, может быть, просто - мировоззренческие интересы, но это не вся культура, это - не вся Россия, Россия - немножко больше. И вообще мир - больше", - отметил музыкант.

Отвечая на вопрос о предложенных инициативах, Шнуров напомнил, что предлагал распустить министерство культуры. "Я как настоящий революционер зашел и сразу предложил отменить министерство культуры как явление, да. Вот просто закрыть его, чтобы не было, и тогда культура сама собой заживет прекрасно", - напомнил музыкант.

Он отметил, что во многих странах не существует отдельного министерства культуры, а есть департаменты, занимающиеся вопросами культуры.

В ведении какого министерства будет этот департамент, Шнуров предложил решить, когда он сам будет в министерстве. "Это уже следующий вопрос, это когда я уже буду в министерстве. Тогда вы мне задавайте такой вопрос. Как будет все организовано. Как всё будет организовано. Я вам отвечу позже. Вначале нужно сделать маленькое, да?", - добавил музыкант.