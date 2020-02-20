Шнуров призвал не преувеличивать роль Кремля в его вступлении в партию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Музыкант Сергей Шнуров отверг предположения, что вступил в "Партию роста" за деньги или после консультацией с администрацией президента. Он сказал это журналистам в в четверг.

"Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. Чтобы вступить в "Партию роста", мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно", - отметил он.

Комментируя возможность вступить в партию за деньги, он дал понять, что в деньгах не нуждается.

"Пришел бы я, оборванный, обглоданный, без денег - "приютите, пожалуйста, дайте мне, я вступлю в вашу партию". Здесь обратная ситуация", - сказал лидер "Ленинграда".

На вопрос о планах поучаствовать в выборах в Госдуму, он ответил уклончиво и предложил сначала "дожить": "В планах пока такого... может быть, есть, а может быть, и нет".

"Я за то, чтобы экономика развивалась не только на нашем ресурсном секторе - чтобы мы занимались производством, чтобы мы производили, в конце концов, смыслы, по большому счету, культуру. Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими", - рассказал Шнуров о своей платформе.

Шнуров вступил в "Партию роста" в Петербурге 20 февраля. Вместе с ним членами партии стали бывший депутат петербургского Заксобрания Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий.