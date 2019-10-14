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Царскую монету XIX века украли из квартиры в Петербурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет похитителя царской монеты конца XIX века, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник, 14 октября.

Кражу совершили в минувшие выходные. Неизвестный проник в квартиру в Пушкине и похитил царскую монету достоинством 5 рублей 1886 года, также вор вынес из квартиры ювелирные изделия.

По данным источника, сумма материального ущерба составляет 400 тыс. рублей, при этом стоимость украденной монеты может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

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