Поиск

В Нижнем Новгороде закрыли школу из-за вспышки дизентерии

Там заболели не меньше 26 детей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде школу №47 закрыли из-за вспышки дизентерии, наличие шегеллы в анализах заболевших подтвердил Роспотребнадзор. В школе началась проверка.

Жалобы на острую кишечную инфекцию от учеников школы начали поступать в поликлинику вечером 11 октября. На утро 13 октября было 26 заболевших детей, сообщил департамент образования Нижнего Новгорода. В школе ввели карантин и начали дезинфекцию.

Госпитализация потребовалась семи ученикам, сообщили в областном Минздраве. Врачи оценивают состояние заболевших как средней тяжести.

Проверяющие из Роспотребнадзора заметили, что в школе не было контроля за условиями хранения продуктов, на оборудовании не было маркировки , а в кухне было скопление мух. Чиновники организовали обследование школьников и работников пищеблока, а также взяли смывы с различных предметов, пробы воды и продуктов в школе.

Нижний Новгород Роспотребнадзор Минздрав

Новости по теме

Новости

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

Медведев пригрозил губернаторам наказанием за "вранье" о заболеваниях в регионах

Мосгорсуд приобщил к делу Котова подписи 182 священников в его поддержку

В список жизненно важных лекарств войдут еще 23 препарата

В Кремле ответили на предложение Суркова изучать "путинизм"

В Кремле ответили на предложение Суркова изучать "путинизм"

Мэр Абакана погиб в ДТП

Мэр Абакана погиб в ДТП

Горизбирком Екатеринбурга назвал победителя опроса о месте строительства храма

Горизбирком Екатеринбурга назвал победителя опроса о месте строительства храма

Три фигуранта дела о хищении денег из программы ГЛОНАСС получили от трех до пяти лет колонии

Фигурантом "дела 27 июля" стал москвич из сюжета РЕН ТВ

Думе предложили расширить список тем, подлежащих досудебной блокировке в интернете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');