В Нижнем Новгороде закрыли школу из-за вспышки дизентерии

Там заболели не меньше 26 детей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде школу №47 закрыли из-за вспышки дизентерии, наличие шегеллы в анализах заболевших подтвердил Роспотребнадзор. В школе началась проверка.

Жалобы на острую кишечную инфекцию от учеников школы начали поступать в поликлинику вечером 11 октября. На утро 13 октября было 26 заболевших детей, сообщил департамент образования Нижнего Новгорода. В школе ввели карантин и начали дезинфекцию.

Госпитализация потребовалась семи ученикам, сообщили в областном Минздраве. Врачи оценивают состояние заболевших как средней тяжести.

Проверяющие из Роспотребнадзора заметили, что в школе не было контроля за условиями хранения продуктов, на оборудовании не было маркировки , а в кухне было скопление мух. Чиновники организовали обследование школьников и работников пищеблока, а также взяли смывы с различных предметов, пробы воды и продуктов в школе.