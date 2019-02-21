В Кремле отметили быструю реакцию ведомств на заражение московских детей дизентерией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле в курсе ситуации, связанной с заражением дизентерией детей в столичных детсадах, все меры были оперативно приняты, ситуация нормализовалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Мы в курсе, мы видели сообщения. В данном случае весьма оперативно были предприняты все меры. Был установлен источник некачественной продукции, это предприятие в Липецке, насколько я знаю, то, что было доступно - уже официальная информация в СМИ. Это предприятие в Липецке - там произошел какой-то сбой и пошла продукция, не соответствующая стандартам. Собственно, что и стало причиной этой ситуации", - сказал Песков.

"Но были экстренно приняты все меры. В данном случае ситуация абсолютно нормализована. Поэтому все необходимые действия достаточно оперативно были проделаны", - подчеркнул он.

Журналист уточнил, не требует ли эта ситуация вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, к которому в связи с этим накануне обратился Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

"Поскольку имели случаи отравления, насколько я знаю, Следственный комитет и так в обычном режиме занимается этим вопросом. Дальше, наверное, нужно не от нас получать комментарии. Но в целом, что касается этой ситуации, она была достаточно оперативно урегулирована. И источник этой ситуации определен и купирован", - пояснил Песков.

Накануне СПЧ распространил заявление, в котором сообщил, что обратился в Следственный комитет в связи с расследованием заражения дизентерией детей в столичных дошкольных учреждениях. В тексте пояснялось, что информация об инциденте и возможных проволочках в расследовании поступила к правозащитникам из коллективного обращения инициативной группы пострадавших родителей.

"По их словам, ситуация до сих пор не поставлена на контроль государственной властью Москвы, точная цифра пострадавших детей неизвестна. В течение двух месяцев члены инициативной группы не могут получить информацию о результатах проверки государственными и правоохранительными органами. В ответ на неоднократные запросы родители "получают письма, имеющие неинформативный характер", не отражающие действительность и не решающие настоящей проблемы", - говорилось в сообщении.

В нем пояснялось: Роспотребнадзор сообщил, что источник заражения найден в твороге, произведенном на молокозаводе в Липецкой области, однако власти Липецкой области это отвергают.

"Заявители делают вывод о том, что спустя два месяца никакого полноценного расследования не проведено. Ознакомившись с перепиской родителей и чиновников по данному вопросу, трудно не согласиться с таким выводом", - отмечалось в заявлении.