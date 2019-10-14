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Адвокаты сообщили об этапировании из Крыма в Москву двух "украинских диверсантов"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, получившие по 14 лет колонии строгого режима по "делу украинских диверсантов", этапированы из Крыма в Москву для участия в заседании Верховного суда (ВС), где будет рассматриваться апелляция на их приговор.

"Они находятся в Москве, в "Матросской тишине". У меня такая информация. Я не проверяла", - сказала "Интерфаксу" защитник Дудки Оксана Железняк. "Их (Дудку и Бессарабова - ИФ) точно вывезли из Крыма, примерно 25 сентября они были в Краснодаре, на пересылке", - рассказал еще один адвокат севастопольца Сергей Легостов.

"Они в Москве, но у меня нет информации, где они содержатся в настоящее время", - заявил Сергей Новиков, защищающий Бессарабова.

Кроме того, адвокаты "украинских диверсантов" сообщили, что заседание, где будет рассматриваться апелляция, назначено на утром вторника, 15 октября. Информация об этом есть и на сайте ВС РФ. "Лица по делу: Бессарабов Алексей Евгеньевич, Дудка Владимир Михайлович. 15.10.2019 - слушание. Начало заседания: 10:00 мск", - говорится в материалах судебной инстанции.

Железняк сказала, что заседание пройдет в закрытом режиме. Адвокат Бессарабова Сергей Новиков пояснил "Интерфаксу", что заседание будет закрытым, так как в деле есть документы под грифом "секретно".

Защита потребует оправдать Дудку и Бессарабова. Они не признают вину, считают дело сфальсифицированным.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 8 октября обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения Дудки и Бессарабова. "На сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно", - писала Денисова в фейсбуке.

Как сообщалось, Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.

Владимир Дудка Алексей Бессарабов Севастополь Москва

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