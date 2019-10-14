Школу в Сыктывкаре оштрафовали на 100 тыс. руб. за отстранение ученика от занятий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Суд в Сыктывкаре признал школу №12 виновной в нарушении права на образование ученика, которого за опоздание не пустили на консультацию.

Как сообщает пресс-служба Сыктывкарского горсуда, мировой судья Куратовского судебного участка рассмотрел административное дело и установил, что в школе 5 июня 2019 года в соответствии с расписанием для обучающихся девятого класса проводилась консультация по подготовке к государственной итоговой аттестации по математике. Ученик на нее опоздал. После выяснения причин опоздания учитель математики отстранила школьника от занятия.

Мировой судья признал школу виновной в совершении административного правонарушения по статье "нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций" (ч.1 ст.5.57 КоАП РФ). Учебное заведение оштрафовали на 100 тыс. рублей.

"Руководство школы обжаловало это решение в Сыктывкарском горсуде. Материалы поступили в суд и находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.