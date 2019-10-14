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Источник сообщил о вспышке сибирской язвы в Дагестане

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают причины заражения нескольких жителей Дагестана сибирской язвой. Об этом сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, у нескольких человек в Новолакском районе Дагестане выявлена, по предварительным данным, сибирская язва. Точное число людей, обратившихся к медикам, устанавливается.

По предварительным данным, болезнь перешла на людей в результате забоя крупного рогатого скота.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

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