В Дагестане пять человек госпитализированы с симптомами сибирской язвы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Дагестане пятерых жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Предполагается, что они заразились при забое и разделке туш крупного рогатого скота.

Случаи подозрения на заражение выявили с 24 по 26 октября, в том числе в результате подвборного обхода селян. Все пятеро изолированы в боксах инфекционного госпиталя Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района.

Всего одинаковый риск заразиться был у 14 человек. Все они восемь дней будут под наблюдением врачей. Подворные обходы в селе пока продолжаются.

По факту проводится эпидрасследование. Минздрав Дагестана разработан оперативный план противоэпидемических мероприятий. Ситуаци находится под личным контролем министра Джамалудина Гаджиибрагимова.

В октябре 2019 года в селе Новокули Новолакского района было выявлено четыре случая заражения сибирской язвой. Там люди так же заразились при разделке мяса крупного рогатого скота.