Поиск

В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Водитель микроавтобуса вез пассажиров в Выборг. Машина перевернулась в 9:03 на Скандинавском шоссе. Причиной ДТП в ГАИ назвали наледь на дороге.

Один человек погиб на месте. Четверых увезли в больницу в тяжелом состоянии. Еще три человека получили легкие травмы.

Петербург Выборг ГИБДД

Новости

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Суд подтвердил законность отказа Минюста зарегистрировать партию Навального

ВС РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже

На Ставрополье нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Красноярске задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины до смерти

В Красноярске задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины до смерти

СКР сообщил об обысках по делу ФБК в 30 городах

Россиян, хорошо относящихся к Украине, с февраля стало в полтора раза больше

Обыски у сотрудников ФБК начались в 15 городах

Обыски у сотрудников ФБК начались в 15 городах

Сотрудники нескольких штабов Навального в Поволжье сообщили об обысках

В СКР научились устанавливать личности людей в масках

В СКР научились устанавливать личности людей в масках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');