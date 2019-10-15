В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Водитель микроавтобуса вез пассажиров в Выборг. Машина перевернулась в 9:03 на Скандинавском шоссе. Причиной ДТП в ГАИ назвали наледь на дороге.

Один человек погиб на месте. Четверых увезли в больницу в тяжелом состоянии. Еще три человека получили легкие травмы.