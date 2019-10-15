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Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Как передает корреспондент "Интерфакса", проститься с Леоновым, который умер в Москве 11 октября на 86-м году жизни, пришли сотни людей. Среди них действующие и бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли, министр обороны Сергей Шойгу, заместители министра обороны России Николай Панков и Дмитрий Булгаков, командующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. На похороны прилетел и участник миссии "Союз" - "Аполлон" 89-летний американец Том Стаффорд.

На траурном митинге выступили друзья, коллеги и ученики Леонова. Православный священник провел отпевание Леонова.

Леонов был похоронен с воинскими почестями. К месту захоронения от ритуального зала гроб с телом космонавта был доставлен на лафете, а в память о Леонове рота почетного караула дала салют из карабинов.

Ранее соболезнования родным и близким скончавшегося Леонова выразили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Шойгу, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, многие российские политики, чиновники и космонавты.

Уход из жизни легенды космонавтики нашел отклик и за рубежом, свои соболезнования выразили в NASA, многие иностранные астронавты и публичные персоны, включая гитариста группы Queen Брайана Мэя. В день, когда стало известно о смерти Леонова, за бортом Международной космической станции работали американские астронавты. Трансляция их выхода в космос была прервана для сообщения о кончине космонавта. Астронавты в прямом эфире выразили соболезнования семье Леонова.

Прощание c космонавтом Алексеем Леоновым

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка в Кемеровской области. В 1953 году он окончил 10 классов средней школы в Калининграде, затем 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, в 1957 году - Чугуевское военное авиационное училище летчиков по специальности "летчик-истребитель". В 1960 году приказом Главкома ВВС зачислен слушателем-космонавтом первого набора отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, в 1961 году назначен на должность космонавта отдела космонавтов ЦПК.

Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года он в качестве командира экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран: "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

После завершения активной деятельности в отряде космонавтов он был назначен заместителем начальника ЦПК по летной и космической подготовке (1982-1986), заместителем начальника ЦПК по космической подготовке (и летной) с 1986-го по 1991 год. В 1991 году приказом Министра обороны СССР он был зачислен в распоряжение Главкома ВВС. В 1992 году уволен с военной службы по возрасту.

После завершения военной службы Леонов был председателем Международной ассоциации участников космических полетов, директором космических программ международной компании "Четек", президентом Благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты и его летного наставника. Занимался благотворительной деятельностью по оказанию помощи больным детям по программе "Линия жизни".

Леонов - дважды Герой Советского Союза, награжден орденами и медалями СССР и Российской Федерации, иностранных государств и общественных организаций, отмечен различными знаками отличия.

Космонавт был членом Союза художников СССР, почетным членом Российской академии художеств, автором и соавтором ряда книг о космосе. По его книге "Время первых" снят художественный фильм.

При жизни Леонова его бронзовые бюсты были установлены на Аллее героев-космонавтов в Москве, в Кемерово и на родине - в поселке Листвянка. Именем космонавта названы школы и улицы городов, международный аэропорт в Кемерово, кратер на обратной стороне Луны, учреждена региональная награда Кемеровской области - медаль Алексея Леонова, в Калининграде проводится ежегодная детская парусная регата "Кубок космонавта Леонова".

Умер космонавт Алексей Леонов

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Звездный городок. Летчики-космонавты СССР Герман Титов, Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Павел Попович (слева направо). 1965 год.Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос. 1970 год.Алексей Леонов во время встречи с жителями города Кошице, Чехословакия. Точная дата съемки не установлена.1974 год. Летчики - космонавты СССР и астронавты США (слева направо) Алексей Леонов, Владимир Шаталов, Томас Стаффорд, Вэнс Бранд, Валерий Кубасов, Анатолий Филипченко в центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.2013 год. Актер Том Круз и космонавт Алексей Леонов на премьере фильма "Обливион" режиссера Джозефа Косински в кинотеатре "Октябрь".2014 год. Космонавт Алексей Леонов и доктор наук, астрофизик и музыкант Брайан Мэй с женой Анитой Добсон на астрономическом фестивале Starmus на Тенерифе.2015 год. Встреча с участниками космической миссии "Союз-Аполлон" Алексеем Леоновым и Томасом Стаффордом в Москве.2016 год. Алексей Леонов осматривает cпycкaeмый aппapaт кocмичecкoгo кopaбля "Coюз TMA-07M" Гepoя Poccии Poмaна Poмaнeнко на площадке центра "Восток" во время празднования 55-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина.2017 год. Президент России Владимир Путин вручил дважды Герою Советского Союза космонавту Алексею Леонову Орден "За заслуги перед отечеством" III степени.2017 год. Космонавт Алексей Леонов в Кремле перед просмотром фильма "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева.1975 год. Командир первого экипажа космического корабля "Союз" Алексей Леонов, участвующий в подготовке к совместному советско-американскому полету "Союз" - "Аполлон", в перерыве между занятиями по летной подготовке.
Звездный городок. Летчики-космонавты СССР Герман Титов, Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Павел Попович (слева направо). 1965 год.
Алексей Леонов

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