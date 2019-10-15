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СКР проверит сообщения об алтайской опекунше, поившей детей психотропными препаратами

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае начали проверку по информации о жестком обращении опекунши с приемными детьми в Заринском районе, сообщает пресс-центр регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) во вторник.

Поводом для проверки стала статья, опубликованная на сайте одного из информационных агентств, где говорилось о жестоком обращении с приемными детьми, пояснили в СКР. "По данным, изложенным в сообщении, женщина-опекун истязала несовершеннолетних, используя незначительные поводы для наказания детей, а также поила их психотропными препаратами", - рассказали в комитете.

"В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и причинению им нравственных и физических страданий", - отмечается в сообщении СКР. Следователями также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства.

СКР Алтайский край

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