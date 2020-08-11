Жительницу Ямала заподозрили в истязании четверых приемных детей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Жительницу села Газ-Сала Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа заподозрили в систематических истязаниях четверых детей, которых она взяла под опеку. В ее отношении возбуждены уголовные дела об истязании несовершеннолетних и о неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщили в СК.

По версии следствия, женщина несколько лет подвергала физическому и психическому насилию детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения. Проверка установила, что она грубо обращалась с ними, систематически оскорбляла и применяла силу.

"Под опекой подозреваемой дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития", - считают в СК.

Детей у нее забрали и поместили в социально-реабилитационный центр.

Следователи дадут оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства, которые должны следить за такими семьями.