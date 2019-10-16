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Отбывающий срок в России экс-телохранитель Дмитрия Яроша объявил голодовку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ за экстремизм гражданин Украины Александр Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него, утверждает уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой: незамедлительно предпринять соответствующие меры с целью возобновления нарушенных прав гражданина Украины Александра Шумкова, а именно - дать ответ на его многочисленные обращения и прекратить психологическое давление сотрудниками колонии", - написала Денисова в фейсбуке в среду.

В начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал Шумкова виновным в участии в экстремистской организации. "Судом он приговорен к 4 годам заключения в колонии общего режима", - сообщала пресс-служба областного следственного управления СКР.

По материалам следствия, Шумков принимал активное участие в деятельности украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), направленной против интересов РФ и посягающей на ее территориальную целостность.

В частности, в сентябре 2015 года он участвовал в блокировании автомобильной дороги, препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров в Крым.

Также Шумков стал участником ряда акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности).

Шумков был задержан в августе 2017 года российскими пограничниками в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда пытался въехать на российскую территорию. По информации СКР, Шумков длительное время был личным телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Александр Шумков Людмила Денисова Татьяна Москалькова Правый сектор Украина

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