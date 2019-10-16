Отбывающий срок в России экс-телохранитель Дмитрия Яроша объявил голодовку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ за экстремизм гражданин Украины Александр Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него, утверждает уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой: незамедлительно предпринять соответствующие меры с целью возобновления нарушенных прав гражданина Украины Александра Шумкова, а именно - дать ответ на его многочисленные обращения и прекратить психологическое давление сотрудниками колонии", - написала Денисова в фейсбуке в среду.

В начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал Шумкова виновным в участии в экстремистской организации. "Судом он приговорен к 4 годам заключения в колонии общего режима", - сообщала пресс-служба областного следственного управления СКР.

По материалам следствия, Шумков принимал активное участие в деятельности украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), направленной против интересов РФ и посягающей на ее территориальную целостность.

В частности, в сентябре 2015 года он участвовал в блокировании автомобильной дороги, препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров в Крым.

Также Шумков стал участником ряда акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности).

Шумков был задержан в августе 2017 года российскими пограничниками в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда пытался въехать на российскую территорию. По информации СКР, Шумков длительное время был личным телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.