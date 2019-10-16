В СПЧ усомнились в возможности появления омбудсмена для верующих

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает невозможным учреждение института омбудсмена по защите прав верующих.

"Вы предлагаете учредить пост уполномоченного по реализации свободы совести. Вам не кажется, что здесь неминуемо возникает конфликт интересов? У каждого есть свои убеждения. Один - христианин, другой - мусульманин, третий - неверующий. Кто должен быть уполномоченным по защите религиозных свобод? Исповедущий все религии? Не знаю такого", - сказал Федотов в среду на заседании комиссий советов при президенте РФ по правам человека и взаимодействию с религиозными организациями.

До этого идею об омбудсмене для верующих высказал профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Лев Симкин. "Поддерживаю создание омбудсмена для верующих как проводника политики в этой сфере, до которого верующие и религиозные организации могли бы достучаться, к слову которого прислушивались бы правоохранительные органы", - сказал Симкин.

В свою очередь член СПЧ Андрей Бабушкин не согласился с позицией Федотова и поддержал создание такого института: "Это может быть любой человек любой конфессии, но ему необходима личная честность, и его правозащитная позиция должна быть выше его религиозных взглядов".

"Есть люди, которые занимаются правами заключенных. Это не значит, что они любят заключенных и разделяют их ценности, но для них права человека выше личных убеждений, и они идут в тюрьму и отстаивают права заключенных", - отметил Бабушкин.