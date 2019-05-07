Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая 2017 года признал Соколовского виновным в совершении девяти эпизодов преступления по статье "возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и семи эпизодов преступления по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Руслан Соколовский "ловил покемонов", играя в мобильном приложении с технологией дополненной реальности Pokemon Go в Храме-на-Крови Екатеринбурга. В приговоре также отмечалось, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство - ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств.

Рассмотрев дело, суд первой инстанции приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.

Свердловский облсуд 7 июля 2017 года смягчил приговор до двух лет и трех месяцев условно, исключил из обвинения статью "незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".