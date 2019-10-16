В МВД задумались об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в РФ иностранцев

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ прорабатывает вопрос о внедрении обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в страну иностранцев вне зависимости от цели их прибытия, сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

По его словам, обязательное снятие отпечатков пальцев позволит систематизировать имеющийся банк данных и предотвратить въезд на территорию России "нежелательных лиц" или людей, причастных к преступлениям в других странах.

Об этом Горовой заявил в среду на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.