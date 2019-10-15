В СКР создали базу генетических следов с мест преступлений

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) создал банк данных подозреваемых, генетические следы которых были изъяты с мест преступлений, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете", эксперты СКР научились выделять генотип в оставленных на месте преступления следах, содержащих микроскопическое количество биологического материала злоумышленника, например, в "потожировых" следах рук на веревках, одежде и других поверхностях, которые непригодны для традиционной дактилоскопии.

В результате специалисты получают дополнительные возможности по использованию следов рук для установления личности преступника, отметил глава СКР. Он добавил, что полученные сведения аккумулируются в едином ДНК-учете СКР.

"На данный момент по результатам проведенных экспертиз в этот учет введено и проверено 31 тыс. 988 генетических профилей проверяемых лиц", - сказал Бастрыкин.

По его словам, возможности ДНК-исследований следов, оставленных на месте происшествия, играют ключевую роль в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе так называемых серийных.

По данным СКР, следы рук изымаются при расследовании каждого третьего преступления. "В текущем году в результате проверок по ДНК-учетам установлена принадлежность следов по 182 преступлениям. Мы установили совпадение ДНК-профилей неизвестных преступников по 25 нераскрытым преступлениям, уверен, что их задержание - это вопрос времени ", - сказал глава СКР.