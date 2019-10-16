Рассмотрение законопроекта об ОСАГО приостановлено из-за опасений роста тарифов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект с поправками в ОСАГО был снят с рассмотрения в Госдуме РФ в первом чтении 15 октября по решению депутатского корпуса из-за опасений роста тарифов в этом обязательном виде страхования, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам в среду.

"Депутаты опасаются риска роста тарифов в ОСАГО. Честно говоря, я не согласен таким подходом, законопроект выстраивался так, что баланс складывается в пользу потребителя. Есть люди, которые считают иначе. Если они нас убедят, посмотрим, что делать дальше. Будем обсуждать тему", - сказал Моисеев. Он отказался прогнозировать, насколько затянется задержка с рассмотрением законопроекта.

Ранее, комментируя ход подготовки законопроекта ко второму чтению, зампред ЦБ Владимир Чистюхин сказал журналистам: "ЦБ, Минфин и депутаты хотят одного и того же. Чтобы система функционирования ОСАГО приносила максимальную пользу автовладельцу. Эта тема никогда простой не была, всегда имела социально выраженный контекст... Та реформа, о которой мы говорим, прошла неоднократное публичное обсуждение. У нас были парламентские слушания в Госдуме, были слушания в Совете Федерации, прошло совместное заседание двух комитетов в Госдуме. На всех этих публичных обсуждениях подавляющее большинство экспертов говорили о том, что идея индивидуализации тарифа является правильной. Она заложена в основу реформы, которая выходит на второй этап, требует законодательных изменений". Чистюхин напомнил, что первый этап реформы с января этого года показал снижение тарифов в ОСАГО.

По данным ЦБ, размер средней премии в ОСАГО по итогам девяти месяцев 2019 года составил 5409 рублей, снизившись на 5,3%. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по РФ на 3,8%.

Главной новеллой законопроекта с изменениями в ОСАГО стало увеличение страховых выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 тыс. до 2 млн рублей. При этом в ходе обсуждений пока не было речи о немедленном увеличении тарифов в ОСАГО после введения нового лимита выплат. Эксперты склоняются к необходимости накапливания статистики о росте таких выплат и их влиянии на тарифы ОСАГО. Смягчить ситуацию должно было изменение подходов к установлению коэффициентов в ОСАГО. Два ключевых - территориальный и коэффициент мощности - законопроектом поэтапно отменяются. Также гибкость в тарификации обеспечивает расширение границ тарифов в ОСАГО, которое не предполагает изменения базовых значений действующих тарифов в ОСАГО.