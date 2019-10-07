Число ежедневных заявлений страховщикам ОСАГО в рамках европротокола за неделю выросло в 10 раз

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Отмена ограничений на оформление ДТП в ОСАГО с применением системы европротокола (без вызова представителей дорожной полиции) резко увеличила число обращений по этой системе водителей к автостраховщикам, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс журналистам в понедельник.

"Вместо 100 обращений в месяц мы получаем по 40 обращений ежедневно", - сказал он.

Юргенс напомнил, что с начала октября вступило в силу положение закона об ОСАГО, которое позволяет оформлять небольшие ДТП без вызова представителей полиции на полную сумму имущественного возмещения в ОСАГО - в пределах 400 тыс. рублей во всех регионах РФ. До этой даты в объеме полного лимита европротокол действовал только в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской областях. При этом оформление по европротоколу возможно только для водителей, использующих специальное бесплатное мобильное приложение РСА, которое обеспечивает некорректируемую информацию с места ДТП для страховщика, производящего выплаты.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев подчеркнул, что "система РСА не испытывает технических затруднений с точки зрения нагрузок после расширения действия системы европротокола".

РСА технически готов к переходу с 1 ноября этого года на порядок электронного извещения через мобильное приложение, помогающее оформить убыток в ОСАГО.

"Если раньше водителю приходилось заполнять анкету в бумажном виде и тратить на 25-40 минут, то с 1 ноября появится возможность делать это в электронном виде, водителю потребуется ставить отметки на "подсказанных" формулировках. Одновременно предложенная страхователю форма извещения поможет избежать ошибок, допущенных по невнимательности", - сказал Уфимцев.

Все необходимое для запуска приложения РСА сделал, в том числе обеспечил водителям доступ на сервис госуслуг и создал хранилище данных, необходимое для существования этого проекта.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективе принятия новых правительственных поправок в ОСАГО, представитель РСА сказал, что "автостраховщики опасаются, что на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению может появиться ряд дополнительных законодательных инициатив, которые исказят эффект реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО". По мнению Уфимцева, принятие законопроекта в нынешнем виде не должно повлиять на существенное повышение тарифов в ОСАГО.

Вместе с тем обсуждаемая инициатива депутатов о переходе к денежным выплатам без учета износа транспортного средства может вызвать необходимость увеличения тарифов. Такое же действие повлечет другая инициатива законодателей, обязывающая страховщиков ОСАГО производить выплаты по ДТП, в которых участвовали водители, не захотевшие купить полисы ОСАГО или приобретшие фальшивые полисы "автогражданки".