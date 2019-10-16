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Путин подписал закон о штрафе до 1 млн руб. для нелегальных детских лагерей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафе за работу организаций, не входящих в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.

Для нелегальных детских лагерей, которые попытаются оказывать такие услуги, устанавливаются штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Закон опубликован на портале правовой информации.

За последние несколько лет в России произошло несколько трагических случаев в детских лагерях. В июне 2016 года во время шторма, произошедшего на Сямозере в Карелии, погибли 14 детей, которые отправились в лодочный поход из оздоровительного лагеря. В ночь на 23 июля 2019 года произошел пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, тогда погибло четверо детей.

Владимир Путин

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