Фигурантов дела о гибели детей на Сямозере предложили отправить в колонию-поселение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило Петрозаводский городской суд суд назначить по шесть лет колонии-поселения бывшему и действующему руководителям управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко и Людмиле Котович, которых повторно судят за гибель 14 детей на Сямозере.

Об этом сообщил адвокат Коваленко Михаил Ямчитский.

В первый раз, в 2019 году суд обоих чиновников оправдал, хотя прокурор требовал для них аналогичное наказание, напомнил он. Обоим вменяют халатность.

По словам Ямчитского, во время прений остается выслушать представителей потерпевшей стороны и стороны защиты. До нового года должно пройти еще одно судебное заседание, а приговор, скорее всего, будет вынесен в 2021 году.

18 июня 2016 года группа из 47 детей и четырех инструкторов из лагеря компании ООО "Парк-Отель "Сямозеро" вышла в плохую погоду в водный поход на двух лодках и плоте. Они попали в шторм, погибли 14 детей. Сообщалось, что лагерь был переполнен и из-за нехватки мест детей отправляли в походы, а ФАС нашла признаки картельного сговора на аукционах с участием этой компанией по организации детского отдыха. В МЧС также отмечали, что инструкторами детей были неопытные студенты.

За гибель детей судили бывшего директора лагеря Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова, Коваленко и Котович, двух инструкторов, а также фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирину Щербакову, которой дозвонился один из тонувших детей и которая решила, что это розыгрыш.

В марте 2019 года Котович, Коваленко и один из инструкторов были оправданы в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала этот приговор Петрозаводского горсуда, а Верховный суд Карелии вернул уголовное дело в отношении Котович и Коваленко на новое рассмотрение.