Мутко признал слабой работу по капремонту жилья в Иркутской области после наводнений

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко признал неудовлетворительными темпы капремонта жилья, пострадавшего в результате паводка в Иркутской области.

"По капремонту, конечно, надо честно сказать, что мы очень слабо работаем", - сказал он в среду на совещании у президента Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

По словам вице-премьера, в основном люди хотят делать капремонт самостоятельно. "Мы приняли решение сейчас 50% выдать на руки, а всего там порядка 500 семей реально получили деньги", - сказал Мутко.

В то же время он отметил, что многие из пострадавших ждали повторного обследования их жилья после второй волны паводка и поэтому не оставляли заявки на капремонт.

В свою очередь Путин привел имеющиеся у него данные о том, что выдано всего лишь 50% свидетельств на проведение капремонта от общего числа заявок. Мутко согласился, что это очень низкий показатель.

Масштабное наводнение 25-30 июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает почти 43 тыс. человек. В конце июля регион пережил вторую волну наводнения, тогда подтопило 58 населенных пунктов. Пострадали почти 2 тысячи домов с населением около 5,5 тыс. человек. Без жилья из-за паводка осталось почти 6 тыс. семей.