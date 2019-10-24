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Мутко назвал "баловством" ситуацию с восстановлением жилья в Иркутской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от летних паводков в Иркутской области, были нарушены, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Это не стройка, которая идет. Это не темпы, это баловство какое-то, - сказал Мутко в четверг на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе.

Он отметил, что сейчас ведутся работы по восстановлению дорог и инженерных объектов. "А остального ничего нет. Лето красное пропели, называется. В том же Нижнеудинске мы были, там вообще конь не валялся", - добавил Мутко. Вице-премьер предупредил, что если ситуация не изменится, то управление ситуацией возьмет на себя федеральный центр.

В середине октября президент Владимир Путин потребовал как можно скорее завершить работы по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, пообещав лично проверить результаты.

Стихийные бедствия

"Мы представляем себе весь фронт работ. Он достаточно большой, и этот фронт работ должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями, чтобы ничего, тем более деньги, зря на ветер не бросали", - говорил глава государства.

Тогда же Мутко говорил о неудовлетворительной ситуации с капремонтом пострадавшего после наводнения в Иркутской области жилья.

Минувшим летом Иркутская область пережила две волны крупного паводка. Первое наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось 25 июня. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона. Второе наводнение произошло 28-30 июля. Тогда были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Всего в результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек. Непригодными для проживания признаны почти 7 тыс. домов. Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.

Виталий Мутко Иркутская область

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