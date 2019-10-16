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Бизнес-омбудсмен предложил создать в России "библиотеку вин"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал усилить контроль за качеством ввозимого в Россию вина.

"Есть идея создать "библиотеку вин" из ввозимых образцов. Хочешь импортировать - поставь бутылку в лабораторию сертификации, и потом можно будет сравнить, то ли самое ввозится под прежней этикеткой", - сказал "Интерфаксу" Титов, который также является председателем Союза виноградарей и виноделов России.

Он отметил, что не против импорта лучших вин, давно доказавших свое качество, однако отметил, что в РФ попадает много контрафакта. "Но через границу идет очень много напитков с звучными названиями - тут и "шато" какое-нибудь, и "кастель де", у которых, тем не менее, нельзя определить ни сорт винограда, ни место его выращивания. Так что мы должны всего лишь быть в равных условиях с конкурентами", - пояснил Титов.

Выступая в среду на рабочем совещании Госдумы по подготовке новой редакции законопроекта о виноградарстве и виноделии, бизнес-омбудсмен отметил необходимость уравнять правила конкуренции отечественных виноделов и импортеров. По его словам, в настоящее время контроль качества ввозимого вина в Россию очень слабый.

"К российским виноделам Роспотребнадзор предъявляет очень высокие требования по качеству, почему к импортному вину требования совершенно другие? В этой сфере контроль очень мягкий и непонятный. В США и Германии, например, сертификация вина для поставки в страну занимает не один месяц. А у нас что вино, что, к примеру, подшипники, сертифицируют по одним правилам", - заявил Титов.

В среду в Госдуму внесли новую версию законопроекта о развитии и господдержке виноградарства и виноделия. В нем прописаны правила маркировки вин, а также розничной продажи вин и слабого алкоголя, в котором содержится виноград.

Борис Титов

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