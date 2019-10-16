В Госдуму внесли новую версию законопроекта о виноделии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли новую версию законопроекта о развитии и господдержке виноградарства и виноделия. В нем прописаны правила маркировки вин и розничной продажи вин и виноградсодержащего слабого алкоголя.

Поправки внесла группа депутатов во главе с председателем фракции единороссов Сергеем Неверовым.

Ранее в октябре Дума отклонила предыдущую версию законопроекта перед третьим чтением. Первое чтение правительственные поправки прошли в ноябре 2017 года, второе - в июле 2019 года. При втором чтении спикер Вячеслав Володин обратил внимание, что в законопроекте есть недочеты, которые депутаты пропустили, так что закон не мог бы решать поставленные задачи по поддержке виноградарства и виноделия в отличие от производства алкоголя на базе спирта. Новая версия поправок, по его словам, должна учитывать снижение НДС до 10% на виноград и недавно принятый закон о реформе акцизов в винной отрасли.

Новая редакция поправок содержит требования к маркировке вин и виноградосодержащих алкогольных напитков. Производители и розничные продавцы должны будут указывать на этикетках - шрифтом (кеглем) не менее 14 пунктов - информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве продукции, независимо от места ее производства. "На этикетке, контрэтикетке и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, использование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний не допускается", - говорится в документе.

На этикетках напитков, в которых фактическое объемное содержание этилового спирта в которых не превышает 22%, должна быть надпись заглавными буквами "не является вином", которая займет не меньше одной пятой от общей площади этикетки. В соответствии с законопроектом, в розничной продаже такие напитки должны быть отдельно от вин.

Поправки также требуют отдельной продажи российских вин защищенного наименования, на 100% из винограда, выращенного в России. В торговых залах они должны стоять под вывеской "Вино России".

Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, определяет порядок инвентаризации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства, а также вводит обязательное декларирование урожая винограда.

В поправках есть технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина.

Также документ прописывает ведение рейтинга российской винодельческой продукции и допускает ее сравнение с импортными винами.

Если закон будет принят, в России будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные дегустационные комиссии виноградовинодельческих зон.