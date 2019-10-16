Комитет Госдумы рекомендовал принять закон об аналогах вытрезвителей

Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании в РФ аналога вытрезвителей для оказания помощи пьяным людям, сообщил зампред комитета Леонид Огуль.

"Это должен быть своего рода социальный аналог упраздненных в 2011 году в рамках реформы МВД вытрезвителей, (...) но Дума не собирается реанимировать действовавшую ранее систему, когда существовал своего рода план по приведенным в вытрезвители и зачастую брали всех, не разбираясь", - сказал Огуль журналистам в среду.

Законопроект о помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, не способным самостоятельно передвигаться или ориентироваться, внесен в Думу группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

По словам парламентария, сейчас больше всего на отсутствие вытрезвителей жалуются сотрудники больниц, так как сейчас пьяных привозят именно туда, а персонала, чтобы следить за нетрезвыми гражданами, не хватает.

"Пьяные люди могут и не нуждаться в медпомощи, им нужна только койка для сна. И где больнице набрать столько коек? Поэтому почти половина таких людей после больницы вновь оказывается на улице, где они могут замерзнуть, попасть под машину или стать жертвами ограбления", - сказал депутат.

Он добавил, что зачастую пьяные люди сами совершают преступления. "Вот официальные цифры, которые дает МВД: число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы выросло почти на 35%. По оценке Росстата, ежегодно в стране гибнет свыше 50 тысяч граждан по причинам, связанным с алкоголем, и из них до 10 тысяч человек замерзают на улицах", - сказал Огуль.