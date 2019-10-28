Счетная палата выступила против создания муниципально-частных вытрезвителей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Счетной палате (СП) подготовили отрицательное заключение на законопроект об организации в субъектах РФ специализированных учреждений для оказания помощи пьяным гражданам.

Соответствующее заключение СП имеется в распоряжении "Интерфакса". Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму рядом сенаторов и депутатов, в частности, главой комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским и зампредом комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном.

Инициатива предусматривает создание вытрезвителей в регионах на базе муниципально-частного партнерства.

В СП отмечают, что наделение субъектов РФ указанными полномочиями потребует выделения дополнительных средств из бюджета. При этом в представленных к законопроекту материалах отсутствует оценка влияния на бюджеты регионов нагрузки, которая может возникнуть в связи с реализацией предлагаемых законопроектом изменений.

Кроме того, по мнению СП, в проекте не дается и "прогнозная оценка объема бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, необходимых для исполнения соответствующих полномочий". Законопроект также не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, отмечают в СП.

Не утраивает СП и установленный проектом закона общий порядок вступления новой нормы в силу, то есть по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

В документе есть напоминание о том, что согласно Бюджетному кодексу выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года.

С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан, говорится в заключении палаты.

Эксперты ранее отмечали, что после принятия предлагаемых депутатами законодательных изменений появится возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

В настоящее время в ряде субъектов РФ есть медвытрезвители, но они организованы по инициативе региональных и муниципальных властей и сама процедура их создания не регулируется законодательством.