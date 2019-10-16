Эрдоган намерен приехать в Россию 22 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина во вторник, 22 октября, сообщает в среду издание "Сабах".

Визит продлится один день, темой переговоров станет ситуация в Сирии, отмечает издание.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, что переговоры пройдут в Сочи.

Накануне президенты РФ и Турции в ходе телефонного разговора договорились о визите Эрдогана в РФ в ближайшие дни.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что президенты России и Турции в ходе предстоящей встречи обсудят вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при одновременной борьбе с остатками террористов, а также процесс политического урегулирования, включая запуск конституционного комитета.

Эрдоган 9 октября объявил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. Ее целью он назвал борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В США и ЕС эту операцию подвергли критике.