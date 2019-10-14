В Кремле признали, что операция Турции не дает говорить о полном соблюдении территориальной целостности Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Происходящее на севере Сирии в связи с операцией Турции не вполне отражает тезис о необходимости сохранения территориальной целостности этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В кулуарах российско-саудовских переговоров на высшем уровне Ушакова спросили, соответствует ли происходящее на севере Сирии позиции Россия в пользу сохранения территориальной целостности этой страны.

"Не совсем", - признал помощник главы государства. На вопрос, какие необходимо предпринять действия в связи с этим, Ушаков сказал: "Что-то будем делать, посмотрим".

Комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган о том, что он согласует с Россией свои действия в Сирии, в том числе с целью освобождения города Кобани от курдских отрядов, представитель Кремля сказал: "Вы же знаете нашу точку зрения. Путин разговаривал с Эрдоганом по телефону 2-3 дня назад и точку зрения изложил. И в нашем сообщении все это сказано".

Ушаков отметил, что ему не известно, существуют ли "красные линии", за которые Турция не переступит.